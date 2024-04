Consultori - 15 deputati della Lega si astengono su ordine del giorno Pd pro-diritto all’aborto Molinari | Lasciata libertà di coscienza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quindici, tra cui il capogruppo Riccardo, si sono astenuti su undelPd per la tutela delbocciato dalla maggioranza alla Camera. Il tema è ancora l’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Pnrr – approvato nei giorni scorsi dall’Aula – in cui si consente la presenza neidi “soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità“: in sostanza, delle associazioni anti-abortiste. L’atto di indirizzo, a prima firmadeputata Sara Ferrari, impegnava il governo ad “assicurare” che la norma non impedisca in alcun modo la piena attuazionelegge 194 e e non restringa “il ...