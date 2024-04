Consulta cancela Imu su case abusivamente occupate | non va pagata

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60, ha dichiarato l`illegittimità costituzionale dell`art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l`IMU per gli immobili occupatirelativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.La questione è stata sollevata dalla sezione tributaria Corte di cassazione per violazione degli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, 42, secondo comma, Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, per contrasto con i principi di capacità contributiva, uguaglianza tributaria, ragionevolezza e di tutela della proprietà privata in quanto per gli immobilioccupati e di cui sia precluso lo sgombero per cause indipendenti dalla volontà del contribuente verrebbe a ...