Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti | a Tivoli dal 6 al 9 maggio NOTA

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto a Roma il 21° Congresso Nazionale degli Amici della Terra , per il rinnovo dei vertici nazionali associativi. Alla Presidenza Nazionale è stata confermata ... (anteprima24)

messaggio del Presidente Mattarella in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha inviato ... (puntomagazine)

Sabato 20 aprile 2024 si terrà alle ore 10,30 presso il Roma Eventi Piazza di Spagna, in via Alibert 5a il Consiglio Nazionale di Noi moderati . Tra gli altri parteciperanno il presidente di Noi ... (sbircialanotizia)

Meloni: “Draghi presidente della commissione Ue Dibattito buono per i giornali e per fare campagna elettorale” - “Chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole, e io sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere”, quello al vertice della Commissione europeo, “dopodiché io continuo a ...ilfattoquotidiano

Magenta: rinnovato il direttivo dei Fanti Piumati - In data 25 marzo 2024 si è riunito il Consiglio dell’Associazione nazionale Bersaglieri, sez. ‘Fortunato Magna’ di Magenta. In qualità di Presidente è stato nominato il Bers. Roberto Grassi, che verrà ...ticinonotizie

Disco verde al bilancio in Consiglio comunale, Battaglia: "Un percorso, difficile, sofferto portato avanti con rigore e credibilità" - L'assessore ha chiarito che lo sviluppo del territorio, gli interventi sull'occupazione e le attività di agevolazione contributiva sono state le tre linee direttrici che hanno ispirato l’azione ...reggiotv