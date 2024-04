Confindustria - Orsini presenta vicepresident - special advisor e delegati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 18 aprile 2024) Emanuele, nuovo presidente di, nella giornata di giovedì 18 aprile 2024 hato la squadra e il proprio programma per il quadriennio 2024-2028. Il presidente designato, dopo aver incassato l’84% dei voti favorevoli da parte del Consiglio Generale, ha nominato 10i elettivi, cinquee tre, tra nomi confermati e tante sorprese. Ed Edoardo Garrone, che nelle ore precedenti al voto decisivo per decidere la carica in, si è complimentato per il rinnovamento “profondo” messo in atto dala squadra Le votazioni per la nuova squadra disono andate in ...