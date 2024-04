Confindustria - ok consiglio generale a squadra Orsini con 84% consensi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 apr. (askanews) – Via libera deldi, su proposta del presidente designato Emanuele, alladi presidenza per il quadriennio 2024-2028 con l’84% delle preferenze. Su 132 membri presenti, 110 hanno votato a favore, i contrari sono stati 9 e 13 le schede bianche. I componenti delcon diritto di voto sono 187. Dieci i vicepresidenti elettivi che affiancheranno, di cui tre confermati: Francesco De Santis, che continuerà il suo impegno su Ricerca e Sviluppo; Maurizio Marchesini che, dopo aver seguito le Filiere e le Medie Imprese, avrà la delega su Lavoro e Relazioni industriali e Stefan Pan, che proseguirà il lavoro svolto in Europa negli scorsi quattro anni in veste di ...