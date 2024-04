Confindustria - nella squadra del nuovo presidente Orsini anche Gianfelice Rocca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Con l’84% delle preferenze il Consiglio Generale diha approvato ladi presidenza per il quadriennio 2024-2028, come da proposta deldesignato Emanuele: 110 voti a favore, 9 contrari e 13 schede bi. Il 23 maggio si andrà al voto dell’assemblea per l’elezione del numero uno degli industriali. Saranno dieci i vice presidenti elettivi che lo affiranno durante il suo mandato, tre dei quali confermati: Francesco De Santis (Ricerca e Sviluppo), Maurizio Marchesini (Lavoro e Relazioni industriali) e Stefan Pan (Delegato del, con la vice presidenza per l’Unione europea e il Rapporto con le Confindustrie europee). Gli altri 7 componenti elettivi: Lucia Aleotti (viceCentro Studi), Angelo ...