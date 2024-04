(Di giovedì 18 aprile 2024) Il presidente designato di, Emanuele Orsini, al consiglio generale di via dell'Astronomia ha ringraziato l'ambasciatore Raffaele Langella per il lavoro svolto come direttore generale, annunciando che fino al suo prossimo incarico,al suo fianco come consigliere diplomatico. Ildirettore generale

Il presidente designato di Confindustria , Emanuele Orsini, al consiglio generale di via dell'Astronomia ha ringraziato l'ambasciatore Raffaele Langella per il lavoro svolto come direttore generale, ... (quotidiano)

Confindustria: Orsini presenta squadra vicepresidenti, non ci sono liguri - Zanetti e Gozzi non ricevono incarichi nel gruppo direttivo di primo livello. Nomine approvate dal consiglio generale con l'84% dei voti ...telenord

Confindustria, via libera alla squadra di Orsini con l’84% delle preferenze - Via libera del consiglio generale di Confindustria, su proposta del presidente designato Emanuele Orsini, alla squadra di presidenza per il ...ildiariodellavoro

Confindustria, Maurizio Tarquini sarà il nuovo dg - Il presidente designato di Confindustria, Emanuele Orsini, al consiglio generale di via dell'Astronomia ha ringraziato l'ambasciatore Raffaele Langella per il lavoro svolto come direttore generale, an ...ansa