Conference - ritorno dei quarti | la Fiorentina riparte dal par - formazioni e dove vederla

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze, 18 aprile 2024 – Tutto ancora da decidere. Il destino europeo dellaè aperto a ogni scenario dopo lo 0-0 della Doosan Arena. All'andata il Viktoria Plzen, complice anche la ridottissima rosa a disposizione, ha giocato una partita di puro catenaccio lasciando il pallino del gioco in mano ai toscani che però non sono mai riusciti a impensierire la difesa dei padroni di casa. Nelle altre sfide, il Lilla ospita l'Aston Villa dopo il 2-1 del Villa Park, a Jonathan David basterebbe dunque un solo gol per forzare i supplementari. A Salonicco il Paok riceve il Club Brugge, anche qui la squadra di casa è chiamata alla rimonta perché in Belgio finì 1-0. Stesso discorso per il Fenerbahce che ospita l'Olympiacos dopo il 3-2 maturato in terra ellenica, in particolare i turchi sono riusciti a rendere meno amaro il passivo e tenere aperte la chances qualificazione ...