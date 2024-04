Conference League - LIVE Lille-Villa ai supplementari In campo Brugge-PAOK e Fenerbahce-Olympiacos

(Di giovedì 18 aprile 2024) Siamo giunti alle gare di ritorno dei quarti di finale di: il programma divide le quattro sfide in due tronconi e, insieme...

Terza vittoria consecutiva in casa per un Club Brugge che è tornato grande nel momento clou della stagione, e che adesso vede il titolo distante solamente 5 punti, complice il crollo del St.Gilloise ... (infobetting)

Conference League: in campo Fiorentina-Viktoria Plzen 1-0 DIRETTA e FOTO - In campo Fiorentina-Viktoria Plzen 1-0 DIRETTA per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.ansa

Calciomercato 2024, il punto: dal valzer panchine ai colpi più contesi - Il calciomercato 2024 inizia a prendere forma in attesa della sessione estiva: dal valzer panchine ai colpi più contesi, in attesa di scintille ...footballnews24

Aston Villa, Zaniolo sostituito per infortunio: le sue condizioni - È durata solo ventotto minuti Lille-Aston Villa per Nicolò Zaniolo in Conference League. Il calciatore italiano, infatti, è stato costretto alla sostituzione dopo un duro scontro di gioco con André, ...corrieredellosport