Conference League - la Fiorentina vola in semifinale | piegato il Viktoria Plzen

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo un doppio 0-0 resistito 180 minuti, labatte ilai supplementari e si guadagna l'accesso alle semifinali di. All'Artemio Franchi finisce 2-0 grazie ai sigilli di Nico Gonzalez e Biraghi. Vittoria e passaggio del turno meritati per la squadra di Italiano, sempre padrona del campo e capace di dominare in lungo ed in largo, sfortunata anche nel colpire tre legni e trovare sulla propria strada un ottimo Jedlicka, autore di diverse buone parate. Mai pericolosi invece gli uomini di Koubek (zero tiri in porta), costretti anche all'inferiorità numerica dal 66' per il rosso a Cadu. Per i viola ora ci sarà la vincente di Paok-Club Brugge. La prima grande occasione del match la costruiscono i padroni di casa dopo poco più di cinque minuti dal fischio d'inizio: ...