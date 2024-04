Conference League - Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 | la Viola vince solo ai supplementari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Firenze 18 aprile 2024 - Non sono bastati novanta minuti a far crollare il muro del, ma per fortuna della, ile hanno dato ragione. Al Franchi i toscani si impongono grazie alle reti di Gonzalez e Biraghi per 2-0, dopo aver sbattuto per tutti i regolamentari sul muro dei ragazzi di Koubek. Un risultato meritato, dopo aver dominato l'incontro, ma capitalizzandodopo il 90' quando di buono costfruito. Latorna così in semifinale di, mentre i rossoble cechi, lasciano la competizione senza aver mai perso nei 90 minuti. Primo tempo Italiano prova ad affidarsi al talento dei suoi giocatori offensivi per rompere il muro eretto dal: ...