(Di giovedì 18 aprile 2024) Lasi è qualificata alle semifinali di. La squadra viola, dopo lo 0-0 dell'andata, ha vinto 2-0 ai supplementari contro il Viktorianel ritorno dei quarti al Franchi. Con due legni colpiti, e i cechi in dieci da metà ripresa, i viola hanno dovuto attendere l'inizio dell'overtime per trovare la rete del vantaggio con Nico Gonzalez. Nel secondo supplementare, il gol del raddoppio di Biraghi.

Siamo giunti al rush finale della Conference League 2023 / 2024 . Stanno per emettere i loro verdetti i quarti, in corso di svolgimento, e conosceremo le quattro squadre che giocheranno le semifinali , ... (sportface)

Conference League: 2-0 al Plzen, Fiorentina in semifinale - La Fiorentina si è qualificata alle semifinali di Conference League. La squadra viola, dopo lo 0-0 dell'andata, ha vinto 2-0 ai supplementari contro il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti al Franchi ...ansa

Fiorentina in semifinale di Conference League: Nico Gonzalez e Biraghi abbattono il Viktoria Plzen - Fiorentina in semifinale di Conference League: Nico Gonzalez e Biraghi abbattono il Viktoria Plzen. Vittoria per 2-0 ai supplementari La Fiorentina per il secondo anno di fila si qualifica per la semi ...juventusnews24

Conference League: la Fiorentina batte il Plizen ai supplementari (2-0) e va in semifinale - La Fiorentina si è qualificata alle semifinali di Conference League. La squadra viola, dopo lo 0-0 dell’andata, ha vinto 2-0 contro il Plizen ai supplementari nel ritorno dei quarti al Franchi.gazzettadiparma