Conference L - Fiorentina in semifinale

(Di giovedì 18 aprile 2024) 21.23 Ci vogliono l'uomo in più e i supplementari allaper trovare i gol che portano alla.Il Viktoria Plzen (dopo lo 0-0 dell'andata) va al tappeto per la zampata di N.Gonzalez su azione d'angolo (92') e per il contropiede concluso felicemente da Biraghi (108'). Sono le firme sul 2-0. Viola dominanti, due pali (Belotti al 31', M.Quarta al 104') e tante occasioni su cui si è esibito Jedlicka (clamorosa parata su Kouamé). Episodio importante al 66', rosso a Cadu per il fallo da dietro su Dodò.

