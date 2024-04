Condurrà un nuovo programma di accesse prime time I soliti ignoti? e due programmi in prima serata

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono settimane che non si fa altro che parlare di Amadeus e del suo addio alla Rai. L’ufficializzazione è arrivata qualche giorno fa dallo stesso conduttore tv e dalla Rai, che ha rilasciato un comunicato. I rumors che si accavallavano di giorno in giorno sono stati confermati. Amadeus, il perché dell’addio alla Rai: «Mai chiesto niente per i miei familiari. È tempo di nuove sfide» X Leggi ...