Condannati - pericolos - professionisti della protesta Ecco la bella gioventù della Sapienza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) Chi sono i ragazzi che da settimaneno in diverse Università d'Italia? Chi è che gestisce, organizza, coordina questi gruppi di studenti poco numerosi, rispetto alla maggioranza, ma molto rumorosi e soprattutto che godono di una visibilità mediatica senza pari? certo, gli studenti non mancano ma stando alla cronaca e soprattutto alle analisiDigos di diverse questure italiane si tratta (come ha detto il rettore dell'Università Oriente di Napoli) di poche persone e sempre delle stesse facce. Di fatto veri e proprialla ricerca di nuovi seguaci nelle aule e nei cortili di questa o quella facoltà, come nel caso di Jehad Othman, che era presente nella recente manifestazione pro-Palestina presso l'Università La ...