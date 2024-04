Concorso Ufficio per il Processo | 3 946 nuove assunzioni per rafforzare la Giustizia!

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sei laureato in Giurisprudenza, o in discipline specialistiche o magistrali in ambito economico, politico e sociologico? Hai voglia di metterti alla prova e contribuire al buon funzionamento della macchina giudiziaria? Allora ilper l’per ilè l’occasione giusta per te! Il Ministero dellaha indetto un nuovo bando per l’assunzione di 3.946 unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato, da impiegare negli uffici giudiziari di tutta Italia nell’Area dei funzionari. Per presentare la domanda hai tempo fino al 26 aprile alle ore 23:59. Requisiti di partecipazione Oltre ai requisiti necessari per partecipare a tutti i concorsi (cittadinanza italiana, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali, idoneità fisica e mentale e qualità morali e ...