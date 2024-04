Con il PNRR le disposizioni si fanno più dure per le imprese che non rispettano le regole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) ll decretoincrementa le sanzioni in merito alle violazioni alla normativa sugli appalti, sul distacco e sulla somministrazione di manodopera. Inoltre, per disincentivare l’utilizzo di lavoratori in nero è stata aumentata del 30% la maxi sanzione. Infine, sono aumentate le sanzioni in caso di mancati riposi, ferie e qualora l’orario di lavoro settimanale ecceda le 48 ore. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le nuove: in particolare, per quanto riguarda l’appalto e il distacco, è stato reintrodotto il reato (e non più la sola sanzione amministrativa) in caso di utilizzo dell’istituto senza i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Le decisioni in merito sono state adottate anche in considerazione del fatto che il mancato possesso dei requisiti minimi di legalità nasconde un’interposizione illecita di manodopera che si ...