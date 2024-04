Como | rubava vasi di fiori da tombe cimitero Cucciago - 68enne arrestata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Una donna di 68 anni è statadai carabinieri della stazione di Cantù, nel comasco, per aver commesso un reato che, come spiegano gli stessi militari, "non ha nulla di violento, ma ha provocato risentimento e disgusto nella popolazione". Alcuni giorni fa, il sindaco del Comune diha presentato una denuncia spiegando di aver ricevuto, nella mattinata del 13 aprile, numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano il furto dididalledei propri cari, presso ildi. Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, i militari hanno individuato l'autrice dei furti: si tratterebbe di una pensionatacon dei precedenti. La donna si recava più ...