Como - 23enne distrugge a sprangate auto parcheggiata in centro | cosa è successo

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 – Ha completamente distrutto un’in sosta incittà, colpendola ripetutamente con una spranga di ferro lunga un metro, che si era procurato poco prima. Il ragazzo, 23 anni, italiano di origine moldava, senza fissa dimora, è stato arrestato mercoledì nel tardo pomeriggio dalla Squadra Volante, intervenuta su segnalazione di alcuni passanti. La Mercedes, di proprietà di una società di Maslianico, era stata completamente distrutta, senza nessun apparente motivo. Dopo aver infranto i vetri e sfondato parte della carrozzeria, il ragazzo si è seduto sul marciapiede e ha atteso l’arrivo della pattuglia, consegnandosi. Oggi, al termine del processo per direttissima in cui era accusato di danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, il giudice ha convalidato il suo arresto e lo ha rimesso in ...

Come hanno fatto gli investigatori della Squadra Mobile di Milano a incastrare dopo mesi il 23enne responsabile della violenza sessuale in corso Como , insospettabile impiegato della Brianza? L'esame ... (fanpage)

Como: danneggia a sprangate un’autovettura in pieno centro storico - La Polizia di Stato, mercoledì sera 17 aprile, ha arrestato per danneggiamento e per il possesso di oggetti atti ad offendere, un 23enne italiano di origini moldave, con precedenti di polizia per reat ...valtellinanews

Como, danneggia un’auto a noleggio con una spranga di ferro. Arrestato 23enne - Un 23enne italiano di origini moldave, già noto alla giustizia e senza fissa dimora, è stato arrestato ieri dalla polizia ...espansionetv

Como, danneggia a sprangate un’auto in pieno centro storico: arrestato - (Mi-lorenteggio.com) Como, 18 aprile 2024 – La Polizia di Stato, ieri sera, ha arrestato per danneggiamento e per il possesso di oggetti atti ad offendere, un 23enne italiano di origini moldave, con p ...mi-lorenteggio