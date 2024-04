Come una furia in ospedale - distrugge il pronto soccorso

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte il parente di una paziente pretendeva di entrare nella Obi (Osservazione breve intensiva) dell’Santa Maria della Pietà di Napoli per fare visita alla congiunta. Al diniego da parte del personale di vigilanza è uscito fuori, si è procurato una spranga di ferro e ha distrutto tutto quello che gli capitava a tiro nel. Lo rende noto ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, il gruppo Fb che denuncia le continue aggressioni agli operatori sanitari. L’infermiere di turno è stato colpito da diverse schegge mentre due guardie giurate sono rimaste ferite nella colluttazione. L’uomo si è poi dileguato. Secondo il deputato Francesco Emilio Borrelli “la tragedia è dietro l’angolo, eppure il Governo non ha mantenuto le promesse fatte per arginare le aggressioni e aumentare i fondi per il ...

La Vespa 140th of Piaggio non è una Vespa come tutte le altre , perché è stata costruita nello stesso numero di esemplari del suo nome, che non è casuale ma celebra i 140 anni dell'azienda di ... (gqitalia)

Via libera della Camera al decreto Pnrr con 140 sì, ora passa al Senato. Ecco le novità - Roma, 18 apr. (askanews) – Via libera finale della Camera dei deputati al ddl di conversione in legge del decreto Pnrr con 140 voti favorevoli e 91 voti contrari. Il testo passa ora al Senato in secon ...askanews

Capri in bianco e nero, maschi puzzolenti - Secondo giorno al vertice G7 dei ministri degli Esteri a Capri (con l’accento sulla «i» per i presentatori della Bbc): questa mattina uomini naturalmente in scuro (nella foto sopra il britannico Camer ...corriere

ASIA/KUWAIT - Quando la missione si fa in confessionale. Storia di Dominic Santamaria, il “Padre Pio del Kuwait” - Kuwait City (Agenzia Fides) – Quasi trecentomila messe, ottomila cento quaranta battesimi e 748 matrimoni. Anche il numero delle liturgie e dei sacramenti celebrati fina alla Pasqua del 2024 dice molt ...fides