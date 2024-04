Come sta Kvaratskhelia | le ultime verso Empoli-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) Khvichacontinua ad essere in dubbio per la sfida contro l’. Il calciatore azzurro è alle prese con un problema fisico. Ilè pronto a tornare in campo nel prossimo weekend di Serie A. Gli azzurri sono attesi da un importante sfida contro l‘che andrà in scena allo stadio Castellani. La missione per il club azzurro è chiara: centrare la vittoria per tenere vive le speranze Champions League. Infatti, quella degli uomini di Calzona appare una rincorsa disperata ma al momento la matematica non ha ancora condannato i Campioni d’Italia. A tal proposito, nelleuscite di campionato sarà necessario fare bene per credere all’obiettivo fino all’ultima partita. Per fare ciò, l’allenatore spera di avere a disposizione gli uomini migliori, ma con ogni probabilità dovrà fare i ...