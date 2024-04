Come si entra nei Servizi segreti? Ecco il bando per nuovi 007

(Di giovedì 18 aprile 2024) Chi vuole diventare un agente segreto ora può provare a coronare il proprio sogno: sul portale dell’Intelligence italiana – vale a dire il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica – nelle scorse ore è stato pubblicato unper la selezione di specifiche figure che andranno a operare all’interno di uffici –il Dis (Dipartimento informazioni per la sicurezza), l’Aise e l’Aisi – che si occupano rispettivamente di assicurare le attività informative per la salvaguardia della Repubblica Italiana da pericoli e minacce provenienti sia dall’interno sia dall’esterno. Le candidature sono aperte fino alla mezzanotte di venerdì 31 maggio 2024: bisogna inviare la richiesta al sito Sicurezzanazionale.gov.it, dove sono presenti tutte le informazioni necessarie. L’Intelligence italiana fa sapere di essere alla ricerca di professionalità con ...

