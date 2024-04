(Di giovedì 18 aprile 2024)è una delle voci più riconoscibili del jazz italiano, diventata mainstream negli ultimi mesi grazie al successo di, un brano in dialetto barese. Una rinnovata fama che le sta costando anche gli attacchi di autrici

Milano, 3 marzo 2024 – Barbara d’Urso è tornata in tv. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, la presentatrice è stata ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’ su Rai 1. Qualche giorno fa, era ... (ilgiorno)

Bologna, 28 marzo 2024 - Due settimane. È questo il tempo che rimane a Serena Scandellari , illustratrice freelance, e sua madre di 75 anni per trovare una casa. Il 9 aprile, infatti, la ... (ilrestodelcarlino)

Fiumi pattumiera, a Castiglion Fiorentino, abbandonati una lavatrice, sedie, tavolo, credenza e arredi vari nell’Allacciante Esse Mucchia - Stefani (presidente CB2): “Ci è stato segnalato un cumulo di materiali che, oltre a costituire un’indecenza, rappresenta un grave rischio per la sicurezza idraulica dell’area” ...lanazione

Come Serena Brancale sta allargando il suo pubblico con Baccalà e il dissing di Miss Fritty - Serena Brancale è una delle voci più riconoscibili del jazz italiano, diventata mainstream negli ultimi mesi grazie al successo di Baccalà, un brano ...fanpage

Juventus, Serena: 'Serve tecnico in grado di costruire, un profilo Come Motta o Gilardino' - L'opinionista sportivo al Corriere di Torino ha sottolineato Come la società bianconera sia pronta ad un nuovo progetto sportivo ...it.blastingnews