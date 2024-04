(Di giovedì 18 aprile 2024) Il semplice tutorial per impostare il quadrante animato con l'animale che danza sulle note di Raffaella Carrà

Piccoli trucchi per scegliere e applicare l’ombretto sulla palpebra cadente e valorizzare al meglio lo sguardo, anche a 60 anni (ilgiornale)

L' errore del giudice di sedia Aurelie Tourte ha inciso sull'andamento di Sinner-Tsitsipas a Montecarlo. Un errore grave , che dal 2025 non sarà più possibile.Continua a leggere (fanpage)

Puntuale di questi tempi scatta il toto -scommesse sulle tracce papabili per il tema di Maturità . E come sempre, Skuola.net viene in soccorso a districare la matassa di subbi, sospetti e magiche ... (secoloditalia)

Android 15 più sicuro: le app dannose verranno messe in quarantena - Google Play Protect è un valido strumento per proteggere il nostro smartphone Android da app dannose, nonostante rappresenti una soluzione valida non sempre risulta efficace al 100%. Con Android 15 la ...hdblog

Come mettere Pedro il procione su Apple Watch - Non significa niente, ma a quanto pare c'è chi lo trova irresistibile: Pedro è un procione che danza sull'omonima canzone di Raffaella Carrà, Come affacciato sopra una lente fisheye. Il simpatico anim ...wired