Come Discovery ha convinto Amadeus | due progetti per lui

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha conquistato, gli ha promesso dueimperdibili per lui. Tutti i dettagli e di cosa si tratta., il celebre conduttore noto per i suoi record televisivi, è al centro delle attenzioni. Di recente, ha stretto un accordo molto interessante per la sua carriera.ha? Quali sono i loro accordi? (foto: Instagram @onoio) – Cityrumors.itMa cosa ha spintoa prendere questa decisione così significativa? E cosa ha offertoper convincerlo a passare tramite i loro accordi? La scelta dinon è stata solo influenzata dall’offerta economica di, ma anche da un ...