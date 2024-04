Come aumentare RAM e aggiungere nuova memoria al PC

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 18 aprile 2024) Chi compra un nuovo computer può ritrovarsi con gravi problemi ad aprire più programmi contemporaneamente se ha puntato su sistemi con meno di 8 GB di RAM, ormai considerati il minimo indispensabile per aprire qualsiasi cosa senza che si pianti tutto. Per fortuna, l'installazione diaggiuntiva è abbastanza semplice sui computer moderni e chiunque può farlo da solo su un PC fisso (da scrivania) o in un computer portatile (notebook), armandosi solo di un buon set di cacciaviti per computer (o cacciaviti di precisione). LEGGI ANCHE: Espandere ladel PC gratis 1) Requisiti dellaRAM Ogni scheda madre ha requisiti specifici per la RAM. A volte è possibile installare diversi tipi di RAM, ma questo potrebbe tradursi in una riduzione delle prestazioni o, peggio, in una breve vita della...