(Di giovedì 18 aprile 2024)riservati alle tifoserie, controlli per evitare scontri fra ultras e massimaper la situazione internazionale: ecco cosa sapere per la partita di stasera, giovedì 18 aprile 2024, fraall'

Arrivano nuove voci di mercato in merito al centrocampo targato Napoli . Le ultime sul possibile sostituto di Lobotka in mediana. Si infiammano le piste e le voci di mercato in casa Napoli , dove la ... (spazionapoli)

Non c’è bisogno di dover arredare una nuova casa per andare a visitare il Salone del Mobile . Da semplici visitatori si può entrare nel mondo dell’arredamento e del design e vedere le tendenze ... (ilgiorno)

La manifestazione milanese è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, in treno , dagli aeroporti e in Auto . I parcheggi adiacenti al quartiere fieristico hanno una capienza di 10mila posti ... (quotidiano)

Come arrivare allo Stadio Olimpico per Roma-Milan: parcheggi dei tifosi e piano sicurezza - Parcheggi riservati alle tifoserie, controlli per evitare scontri fra ultras e massima sicurezza per la situazione internazionale: ecco cosa sapere per ...fanpage

La Roma avanti con De Rossi, 'progetto a lungo termine' - Nel futuro della Roma continuerà ad esserci Daniele De Rossi. Arrivato a gennaio Come traghettatore, in tre mesi ha conquistato tutti: tifosi, giocatori e società, portandosi a casa quel rinnovo per i ...ansa