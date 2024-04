Colico - l’agricoltura si racconta

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di giovedì 18 aprile 2024) agli allievi delle scuole primarie e a una delegazione USA I produttori di Coldiretti Como Lecco hanno preso parte al progetto che ha visto tra i protagonisti gli allievi dell’istituto agrario Marco Polo. Mattinata con i laboratori didattici e agriaperitivo coi cuochi contadini Laboratori su latte, formaggi e latticini, sui prodotti dell’alveare, ma anche su uova, ortaggi e confetture. Una mattinata vissuta e condivisa anche con gli ospiti di una delegazione che, dal Vermont, ha raggiuntodove in questi giorni si trova in visita per toccare con mano le realtà produttive agricole dell’alta provincia di Lecco. E così si sono ritrovate, oggi, più culture e più generazioni: quella degli studenti dell’istituto Marco Polo, guidato da dirigente scolastico Catia Bertoncini, che hanno coadiuvato gli imprenditori agricoli di Coldiretti Como Lecco a fare da guida, nella ...