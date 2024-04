Cloud seeding cos' è - come funziona l' inseminazione delle nuvol - causa della alluvione artificiale a Dubai - VIDEO

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il, noto anchee, è una forma di modificazione del tempo atmosferico che utilizza sostanze chimiche per creare piogge artificiali oppure per ridurre la grandine e la nebbia. Dagli anni ’40 sono stati fatti numerosi esperimenti e in campo scientifico l'argo

L' Alluvione di Dubai è stato artificiale ? Può essere, basti pensare che in 24 ore sono caduti oltre 140mm di pioggia, in un'area che ne riceve mediamente 95 in un anno. Un evento del quale pure i ... (ilgiornaleditalia)

Un'ondata di piogge senza precedenti ha trasformato negli scorsi giorni le strade di Dubai in fiumi urbani, causando una crisi mai vista nella nazione desertica, nota per il suo clima arido e secco. ... (iltempo)

Dubai, dopo l'alluvione sospetti sul “Cloud-seeding”. Polemica per le piogge incredibili - Un’ondata di piogge senza precedenti ha trasformato negli scorsi giorni le strade di Dubai in fiumi urbani, causando una crisi mai vista nella ...iltempo

Piogge torrenziali a Dubai, caos in città: cos’è il Cloud seeding e cosa ha causato l’alluvione - A Dubai sono caduti 159 millimetri di pioggia in 24 ore, l’equivalente di un anno e mezzo di precipitazioni, superando il record precedente dal 1949. Le inondazioni hanno provocato 18 morti in Oman e ...immobiliare

"Amici 2023", Martina in lacrime dopo un videomessaggio - "Ogni volta che canto devo essere concentrata e lui piange - spiega Martina - in questo caso ho preso la solarità di mamma e il pianto di papà". Martina è nostalgica e non nasconde di sentire molto la ...tgcom24.mediaset