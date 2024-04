Clienti-spacciatori - un mese di stop al locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024) Chiusa per trenta giorni la pasticceria Chiari di San Pietro in Casale. A dare loall’attività commerciale del centro paese, in via Matteotti, il questore di Bologna, Antonio Sbordone, a seguito di alcuni controlli interforze. L’avviso è stato notificato alla titolare martedì mattina (nella foto), giornata di mercato. Il provvedimento è arrivato a seguito di un controllo specifico, avvenuto il 13 aprile scorso, svolto da personale della Squadra Investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, congiuntamente a personale della PoliziaUnione Reno Galliera, PoliziaReparto Cinofilo di Bologna e militari dell’Arma di San Pietro in Casale. L’attività interforze era finalizzata all’accertamento delle autorizzazioni e rispetto delle prescrizioni previste per legge ed è scaturita a seguito di alcune ...