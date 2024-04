Classifica Tour of the Alps 2024 | Antonio Tiberi sale al 3° posto - ma è bagarre per il podio!

(Di giovedì 18 aprile 2024) Prosegue ilof thedi ciclismo su strada: la breve corsa a tappe vede andare in scena la quarta frazione con partenza da Laives ed arrivo a Borgo Valsugana dopo 141.3 km. L’epilogo arriva con la vittoria solitaria al termine di una fuga a lunga gittata del britannico Simon Carr (EF Education – EasyPost). Lagenerale vede restare in testa l’iberico Juan Pedro Lopez (Lidl – Trek), davanti all’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), secondo a 38“, seguito dal migliore degli italiani,(Bahrain – Victorious), terzo a 48“.of thedà spettacolo in salita con i migliori. Fuga solitaria di Carr, Lopez si difendeGENERALE ...

Sfuma il bis azzurro al Tour of the Alps 2024 , che aveva visto Alessandro De Marchi vincere la seconda frazione in solitaria. La terza tappa , di 125 km da Schwaz a Schwaz, ha infatti visto prevalere ... (sportface)

La classifica generale del Tour of The Alps 2024 aggiornata dopo la terza tappa , lunga 125 chilometri da Schwaz a Schwaz, vinta dallo spagnolo Juan Pedro Lopez , che è anche la nuova maglia verde . ... (sportface)

Schwaz (Austria), 17 aprile 2024 - La tappa 3 del Tour of the Alps 2024 conduce il gruppo da Schwaz a Schwaz dopo 124,8 km e vede il successo di Juan Pedro Lopez, che fa valere le sue doti da ... (sport.quotidiano)

Classifica Tour of the Alps 2024, quarta tappa: Juan Pedro Lopez resta in testa, Antonio Tiberi terzo a 48" - Prosegue il Tour of the Alps 2024 di ciclismo su strada: la breve corsa a tappe vede andare in scena la quarta frazione con partenza da Laives ed arrivo a Borgo Valsugana dopo 141.3 km. L'epilogo arri ...oasport

salvo grazie al casco - L'australiano era al comando della quarta tappa quando in discesa tocca il cordolo del marciapiede e sbatte violentemente contro il basamento di un palo della luce. Il ciclista non ha mai perso conosc ...gazzetta

Tour of the Alps: Simon Carr vince in solitaria a Borgo Valsugana, 6° posto per Antonio Tiberi - L'inglese dell'EF Education-EasyPost ha tagliato il traguardo trentino in solitaria completando una fuga da lontano che ha modificato la Classifica ...sportmediaset.mediaset