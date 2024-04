Clamorosa vincita al Gratta e Vinci | grattato biglietto da 2 milioni di euro in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Momento fortunato per il Lazio, in particolare per gli appassionati delche nel giro di poche settimane hanno esultato per duete milionarie. Sono state le province die Frosinone ad essere colpite dalla fortuna. Nel primo caso a Pontinia, il tagliando del“Nuovo 50X” ha regalato la bellezza di 2di. Nel secondo caso è stato il comune di Castrocielo a portare a casa ben 1.936.849grazie al “New Turista per Sempre”. Un doppio colpo davvero incredibile, maturato nel giro di poche settimane e in comuni distanti poche decine di chilometri l’uno dall’altro. In entrambi i casi, adesso, è caccia ai fortunati nuovi milionari.