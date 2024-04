Civil War - la recensione del film più coraggioso del decennio

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024) Tante volte si attribuisce al cinema la capacità di prevedere il futuro. L’attività divinitoria e premonitrice in grado di anticipare e mostrare al mondo cosa verrà. Ma, per quanto affascinante, è tutto falso. Il cinema, come ogni forma d’espressione, è figlio del suo tempo. Dell’humus culturale in cui crescono e si sviluppano i suoi autori e le persone che contribuiscono a crearlo. Eppure osservando il titolo e il soggetto del nuovodi Alex Garland, il dubbio che l’autore inglese abbia provato a lanciarsi in una previsione sul prossimo futuro degli Stati Uniti sorge spontaneo. Ma, come vedremo nella nostradiWar, in uscita nei cinema italiani il 18 aprile, l’operazione è di ben altra natura.WarGenere: BellicoDurata: 109 minutiUscita: 18 aprile 2024 (Cinema) Regia: Alex GarlandCast: ...