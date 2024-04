Civil war - il film sulla crisi sociale d' America che tutti dovrebbero vedere

Tante volte si attribuisce al cinema la capacità di prevedere il futuro. L’attività divinitoria e premonitrice in grado di anticipare e mostrare al mondo cosa verrà. Ma, per quanto affascinante, è ... (screenworld)

Civil War a Campobasso - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Campobasso (Campobasso). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orar ...mymovies

Civil War da oggi in Italia, ed è già polemica per le foto promozionali realizzate con AI - Non c'è niente di meglio di un po' di sana polemica per farsi ulteriore pubblicità, ed è proprio ciò che sta accadendo intorno a Civil War.cinema.everyeye

Con Civil War Alex Garland vuole distruggere gli Stati Uniti - Civil War di Alex Garland è il film sui peggiori anni della nostra vita. Tutto ciò che di inimmaginabile, incomprensibile e sconvolgente abbiamo visto in questo disgraziato quadriennio lo si rivede in ...rivistastudio