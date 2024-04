Civil War | i social esplodono per i poster generati con intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arriva al cinema da oggi in Italia, 18 aprile 2024,War (di cui potete recuperare la recensione qui), l’acclamato film di Alex Garland prodotto da A24, che nelle ultime ore sta creando non poco scalpore. Non stiamo parlando di problemi inerenti al suo contenuto, bensì di alcunipromozionali che presentano una serie di problemi abbastanza evidenti. Cinquecon cinque immagini diverse tra loro, che mostrano scene post-apocalittiche ambientate in cinque città diverse del continente americano. Il problema? Nessuna di queste scene è menzionata nel film. I, che potete recuperare qui, mostrano una Miami in rovina, Las Vegas distrutta da un relitto infuocato, truppe di pattuglia a San Francisco, barche piene di rifugiati a Chicago e a Los Angeles alcune unità in un lago. Come riportato da The ...