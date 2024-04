Civil War è il miglior film horror del 2024 e vi spieghiamo perché

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un’America divisa in fazioni, un governo dittatoriale pronto a cadere, un Nazione che ha perso i suoi valori fondanti, la sua unità territoriale, politica e sociale; uno scenario di guerra intestina che si appropria dell’etimologia della distopia e la frantuma in mille pezzi, portando sul grande schermo un’immagine fotografica degli USA neanche troppo dissimile da una probabile realtà imminente. Queste le premesse diWar, quarto lungometraggio diretto da Alex Garland (sua anche la sceneggiatura, ovviamente), finalmente nelle sale italiane a partire da giovedì 18 aprile con 01 Distribution e LeoneGroup. Ilcon protagonista Kirsten Dunst (lo avevamo recensito qui con grandissimo entusiasmo) sembra discostarsi solo all’apparenza dal linguaggio e dai contenuti che avevano caratterizzato il precedente cinema dietro la ...

