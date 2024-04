(Di giovedì 18 aprile 2024) “Lapuò ridurre le distanze, può evitare chilometri e anche l'inquinamento ambientale. Per far questo èche l'Europa metta a disposizione risorse economiche affinché questo gap dipossa essere colmato”. Sono le parole di Angelo, parlamentaredella, a margine della prima giornata degli ‘Stati generali delle ingegnerie digitali’,

Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - "La digitalizzazione può essere un'occasione per ridurre l'inquinamento e può aiutare a ridurre le distanze, rispettando l'ambiente". Queste le parole di Angelo ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – "La digitalizzazione può essere un'occasione per ridurre l'inquinamento e può aiutare a ridurre le distanze, rispettando l'ambiente". Queste le parole di Angelo Ciocca , europarlamentare ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "La digitalizzazione può essere un'occasione per ridurre l'inquinamento e può aiutare a ridurre le distanze, rispettando l'ambiente". Queste le parole di Angelo Ciocca , ... (webmagazine24)

Ciocca (Lega): "Necessario intervento europeo per colmare gap scarsa digitalizzazione" - “La digitalizzazione può ridurre le distanze, può evitare chilometri e anche l'inquinamento ambientale. Per far questo è necessario che ...stream24.ilsole24ore

LODI La carne di maiale nelle mense, Ciocca (Lega) sfodera una fetta di salame - L’europarlamentare oggi in città torna sul caso: «I bambini italiani discriminati» ...ilcittadino

Edilizia, Ciocca (Lega): "Europa inietti risorse per digitalizzazione" - Milano, 18 apr. – (Adnkronos) – "La digitalizzazione può essere un'occasione per ridurre l'inquinamento e può aiutare a ridurre le distanze, rispettando l'ambiente". Queste le parole di Angelo Ciocca, ...notizie