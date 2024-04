(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 - A muovere una corsa lunga, una missione dichiarata: far conoscere la bellezza e l’unicitàmusica. E se tutto ha tenuto per ben cinque decadi la prova che tutto ha funzionato è evidente. A celebrare questo mezzo secolo di carriera è lache arriva venerdì 19 aprile inper la Toscana sul palco del, in una serata organizzata in collaborazione con il PistoiaFestival e associazioneIn. Toccherà come sempre alla formazione di origine lombarda – Fabioarmonica e voce, Alex ‘Kid’ Gariazzo chitarre e voce, Massimo Serra batteria e percussioni, ...

Cinquant'anni per il Blues: al Santomato Live tappa esclusiva della band di Treves - Unica data toscana per la storica formazione nata nel 1974 dall'idea e dalla sfrenata passione del 'Puma di Lambrate' ...lanazione

Se condannano la Svizzera per inazione climatica, allora la Sicilia Da anni manca acqua - In Sicilia i diritti umani per l’acqua sono violati sin dallo sbarco degli alleati nel 1943 quando divenne proprietà di alcune organizzazioni. La Regione ha destinato 1,3 miliardi per il Ponte sullo ...ilfattoquotidiano

Colorno, in partenza le celebrazioni per i 50 anni della nascita del Coro Paer - E’ partita da Colorno, il paese in cui è iniziata la sua lunga storia, la serie di eventi celebrativi del 50º anniversario di nascita del Coro Paer.gazzettadiparma