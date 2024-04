Cingolani | Ue frammentata | urge una difesa comune IA? Una svolta epocale | i robot salveranno vite umane

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Abbiamo un periodo molto complesso di fronte a noi. Negli ultimi due anni una guerra, tutto sommato periferica, nel sud-est dell'Europa, ha scatenato una insicurezza globale. A livello planetario abbiamo toccato con mano l'insicurezza economica, energetica, cibernetica, quella alimentare. Il modello di, così come era stato concepito sinora, è mutato profondamente. E noi che ci occupiamo didobbiamo rivedere il modello d'approccio, cominciare a pensare in termini di sicurezza globale e non più di semplice, e dico semplice tra virgolette ovviamente, di semplice. Questo richiede una revisione completa dei nostri modelli, delle nostre tecnologie, del modo in cui operiamo sia a livello domestico nazionale che a livello internazionale.