Cina | da dove derivano i vantaggi competitivi dei NEV nazionali? 3

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pechino, 18 apr – (Xinhua) – Oltre al mandato dell’UE per la registrazione doganale delle importazioni di veicoli elettrici (EV) dallae alle potenziali tariffe retroattive, anche gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si stanno preparando a condurre le cosiddette indagini antisovvenzioni o indagini sui rischi per la sicurezza nazionale nei confronti degli EV cinesi. Le esportazioni cinesi di veicoli elettrici stanno affrontando venti contrari. Questo perche’ i Paesi interessati stanno perseguendo il protezionismo e le barriere commerciali in nome della “concorrenza leale” e della “sicurezza nazionale”, violando i principi dell’economia di mercato e le regole dell’OMC. Questo riflette anche la crescenteta’ dell’industria cinese dei veicoli a nuova energia (NEV). Durante una recente visita sul campo, i ...

chiplet cinese basato sulla luce per l’intelligenza artificiale generale Uno studio cinese presenta un chip modulare alimentato dalla luce per l’addestramento di un futuro modello di intelligenza ... (newsnosh)

Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina , perché questo weekend andrà in scena anche la prima sprint del 2024 con il nuovo ... (ilfattoquotidiano)

F1. GP Cina, Leclerc ammette: “Sainz Sta facendo un lavoro migliore di me, soprattutto in qualifica” - Formula 1 - A cinque anni di distanza il Circus della F1 fa ritorno in Cina. La pandemia Covid-19 ha costretto gli organizzatori a non prendere in considerazione nel calendario il circuito di Shanghai, ma il rito ...informazione

F1. GP Cina, il “GP2 engine” è storia passata. Honda ha convinto Alonso a rinnovare - L a Formula 1 scalda i motori per il Gran Premio della Cina, quinto appuntamento della stagione 2024. Proprio in occasione della conferenza stampa di quest’oggi dedicata ai piloti, Fernando Alonso ha ...automoto

Tuffi, gli azzurri in Cina per l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo - La nazionale azzurra è già in Cina a Xi’an, dove da venerdì si terrà l'ultimo tappa della Coppa del Mondo 2024 di tuffi. Un test decisamente importante per i ragazzi del CT Oscar Bertone, che potranno ...oasport