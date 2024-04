Ciclista travolto da un’auto - grave incidente in collina

CASTELCUCCO (TREVISO) - Ciclista travolto da un'auto a Castelcucco, muore a 55 anni . L' Incidente oggi, 7 aprile, intorno alle 9.50, in via Santa Lucia, nei pressi del cimitero. La... (ilgazzettino)

CASTELCUCCO (TREVISO) - «Quell?auto ci ha tagliato la strada di brutto. Alfredo è stato investito e ucciso sul colpo, proprio davanti a me. Io sono vivo per miracolo, solo... (ilgazzettino)

È in gravi condizioni, ma non risulterebbe in pericolo di vita, il ciclista di 77 anni investito da un camion ieri mattina a Molteno. L’incidente è avvenuto alle 9.30 sulla provinciale, nel tratto di ... (ilgiorno)

Ciclista travolto da un'auto. E' grave in ospedale - Incidente nei pressi di Sargiano, alle porte di Arezzo. Sul posto Croce Bianca, automedica e polizia municipale ...arezzonotizie

Donna in bicicletta travolta da un Suv viene sbalzata sull’asfalto e muore sul colpo - Una donna di 55 anni è morta travolta da un’auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta vicino Torino. L’incidente si è verificato in via Santa Cristina, sulla strada che collega Borgaro c ...blitzquotidiano

DRAMMA A BORGARO - Auto contro bici in via Santa Cristina: morta una Ciclista - La donna è stata sbalzata sull'asfalto ed è morta sul colpo. Inutili tutti i soccorsi: quando l'equipe medica del 118 è arrivata a Borgaro, il cuore della sfortunata Ciclista aveva già smesso di batte ...quotidianocanavese