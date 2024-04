Ciclista di 33 anni ferito in modo grave

Leggi tutta la notizia su lortica

Un tragico incidente stradale ha scosso la città di Arezzo oggi, alle ore 13:35, quando un'auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Il, un uomo di 33, ha riportato gravi ferite ed è stato immediatamente soccorso dall'equipe di emergenza urgenza. L'automedica di Arezzo è intervenuta prontamente sul luogo dell'incidente per fornire le cure necessarie al, stabilizzandolo per il trasporto. Successivamente, è stato trascon un'ambulanza della Croce Bianca Arezzo, con un medico a bordo, verso l'ospedale Siena Le Scotte in codice 3, indicativo di una situazione di gravità. La Polizia Locale di Arezzo è intervenuta per effettuare i rilievi e stabilire le cause dell'incidente. Le circostanze esatte che hanno portato alla collisione devono ancora essere determinate.