Ciclismo - quattro gare in 8 giorni Organizza la Tripetetolo

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lastra a Signa, 18 aprile 2024 - In Italia crediamo di poterlo affermare non c’è un’altra società chein una stagione cinque competizioni per i dilettanti. Il primato è della Polisportiva, società fiorentina di Lastra a Signa presieduta da Valter Biancolini con la general manager Sonia Ceccarelli e il team manager Daniele Masiani. Presso la sede di via Livornese presentate le 5del 2024, delle quali 4 sono imminenti e si svolgeranno nel giro di 8. Domenica prossima 21 aprile torna dopo 5 anni il Gran Premio Montanino nella località nel comune di Reggello in provincia di Firenze, grazie al locale Comitato su di un percorso di 150 km con partenza alle 13,30 e con 180 iscritti tra èlite e under 23. Seidopo scatta il trittico con una classifica a punteggio. Sabato ...

