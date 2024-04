Ciclismo | all' olandese Remijn la 2^ semitappa dell' Eroica Juniores

La DIRETTA testuale della Freccia Vallone 2024 . La corsa, seconda del terzetto delle Ardenne, farà da antipasto per la Liegi – Bastogne – Liegi del 21 aprile. I corridori saranno impegnati in 199 km ... (sportface)

Terzo posto per Elisa Longo Borghini nella Freccia Vallone femminile , vinta in volata dalla polacca Katarzyna Niewiadoma davanti all’olandese Demi Vollering, staccata di due secondi. La 32enne di ... (sportface)

Liegi-Bastogne-Liegi 2024, a chi può aggrapparsi l’Italia Segnali inquietanti tra Amstel e Freccia - La startlist deve andare ancora andarsi a completare e sarà definitiva tra qualche giorno, al momento però sono una decina gli italiani che risultano iscritti alla Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta Clas ...oasport

Ciclismo, Tour of the Alps: il britannico Carr vince la 4/a tappa - È il britannico Simon Carr (EF Education-EasyPost) a ottenere la vittoria nella quarta tappa del Tour of the Alps 2024, 141,3 chilometri da Laives a Borgo Valsugana. Alle sue spalle si sono classifica ...napolimagazine

Classifica Tour of the Alps 2024: Antonio Tiberi sale al 3° posto, ma è bagarre per il podio! - Prosegue il Tour of the Alps 2024 di Ciclismo su strada: la breve corsa a tappe vede andare in scena la quarta frazione con partenza da Laives ed arrivo a Borgo Valsugana dopo 141.3 km. L'epilogo arri ...oasport