Ciclismo - ai tedeschi del Grenke Auto Eder Bora la cronosquadre dell' Eroica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Castiglionea Pescaia, 18 aprile 2024 – Nell’incantevole scenario di Punta Ala con laed arrivo a Castiglionea Pescaia, si è aperta la gara a tappe “Juniores” gara di Coppae Nazioni 2024, che si è aperta il 7 aprile scorso in Francia. Si è imposto il sestetto tedesco del Teamche ha coperto la distanza di km 22,500, in 16'52" alla media oraria di 47,300. Il sestetto composto da Lorenzo Mark Finn, dal danese Clemmensen, dal tedesco Fietzke, dall'irlandese Casey, dal belga Van Damme e dall'austriaco Friedl ha preceduto di 31” i francesia Decathlon AG2R La Mondiale e di 34” la Nazionale Italiana (Bessega, Montagner, Donati, Viezzi, Proietti Gagliardoni, Rosato). ...

PremiumContact 7 vince il test estivo 2024 di ACE, ARBÖ e GTÜ - L’Auto Club Europe (ACE) ha pubblicato il suo ultimo test sui pneumatici estivi: il vincitore del test è il PremiumContact 7 di Continental. Insieme all’Associazione […] ...gripdetective

Mountain Bike, il Team Soudal protagonista nella "MTB Garda Marathon" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Tour of the Alps 2024, day 2: si arriva in Tirolo - > Riparte da Salorno sulla Strada del Vino la sfida alla Maglia Verde Melinda sulle spalle del norvegese Tobias Foss. La tappa più lunga del Tour of the Alps porta la carovana a Stans Buongiorno dal T ...ladigetto