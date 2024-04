Ciclismo Ai nastri di partenza l’Eroica Juniores | sabato terza tappa con arrivo a Montevarchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Da oggi giovedì 18 aprile e fino a domenica 21, quattro giorni di spettacolo sportivo: si corre infatti la seconda edizione della "Eroica" per dilettanti, provenienti da tutto il mondo. Da Siena a Chiusdino, attraverso le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, ed aè in programma l’della20 aprile. E’ un evento che richiamerà molta appassionati ma anche curiosi, il secondo della Coppa delle Nazioni. Sono 176 i corridori, 29 squadre, sei atleti per ciascuna aidi. E per la prima volta la "Eroica" fanella provincia di Arezzo, appunto a. Organizza la "Eroica Italia". Ideatore e creatore di questa manifestazione ...