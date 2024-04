Chris Harper - violentissima caduta al Tour des Alps | sbatte contro un pal - il casco gli salva la vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un incidente tremendo, con impatto violentissimo, che ha lasciato i tifosi sconvolti e terrorizzati. Tutto è successo durante la fase finale della quarta tappa deldes: il ciclistaha perso illlo della propria bici in discesa, ad alta velocità, finendo per schiantarsiun palo della luce presente a bordo strada. Forse anche alcuni tombini sull’asfalto hanno contribuito all’incidente, davvero impressionante.ha colpito violentemente con la testa la base in cemento del palo ed è rimasto fermo a terra per qualche istante. Arrivati i soccorsi, lo hanno trovato cosciente, anche se visibilmente intontito: poi è stato immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Are la ...