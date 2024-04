Chiara Ferragni e il Pandoro-Gate arrivano anche a L’Isola | la battuta in diretta di Daniele VIDEO

Cosa accomuna Chiara Ferragni e Lady Diana ? All’apparenza nulla se non lo stesso colore dei capelli. Eppure in molti hanno notato un’altra similitudine con l’indimenticata “principessa del popolo”. ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni, il secondo "revenge dress" è super sexy: «Splendi» - Chiara Ferragni, dopo alcune settimane di completa pausa dai social (senza storie né post) è tornata a pubblicare foto sul proprio profilo Instagram. E lo ha fatto in grande stile.leggo

Fedez beccato in discoteca con una bionda: il video diventa virale - Fedez beccato in discoteca con una ragazza misteriosa: il rapper si diverte in compagnia. Il video diventa virale in poche ore ...abruzzo.cityrumors

Chiara Ferragni illumina Venezia, il suo Look è strepitoso (FOTO) - Chiara Ferragni è tornata, le amanti della moda possono esultare: l’influencer illumina Venezia con il suo ultimo look.stylosophy