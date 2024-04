Chiama in radio e commuove tutti | ma era tutta una farsa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 18 aprile 2024) Avevato in unaprivata, dichiarando di essere un malato terminale e aveva lanciato un appello alla Roma: “Vincete per me”. Ma la verità era un’altra Per diversi giorni la sua storia ha tenuto banco nella capitale, scatenando le reazioni più disparate. Dall’incredulità alla commozione, fino alla voglia di provare a fare qualcosa per lui. Edoardo, tifoso della Roma, protagonista di una telefonata in un’emittentefonica, era diventato una sorta di simbolo per. Aveva espresso i suoi sentimenti in pubblico, si era aperto in modo completo, scatenando la commozione e la simpatia di. Il mondo romanista si era commosso dopo aver ascoltato la storia di Edoardo, malato terminale che aveva chiesto al club di vincere l’Europa League per regalargli un’ultima gioia. Ma la verità era ...