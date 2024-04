Chi ha contrattato - perché il rischio è che sia un boomberang | la rivelazione su Salis candidata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) "Qualora dovesse candidarsi e poi non riuscire a entrare avrebbe un danno ancora più forte di quello che già ha in questa detenzione". La notizia della candidatura di Ilariacon il gruppone di Verdi e Sinistra sta rapidamente facendo il giro del nostro Paese e non solo. La donna, detenuta in Ungheria con l'accusa di aver pestato a sangue due neonazisti, è al centro della polemica internazionale a causa delle immagini che l'hanno ritratta con le catene a mani e piedi nell'aula del Tribunale di Budapest. Divenuta il simbolo della sinistra nostrana contro Viktor Orban, per settimane si è parlato di una sua candidatura alle prossime europee. In caso di elezione infatti, potrebbe godere dell'immunità parlamentare in tutti gli stati Ue. Ora la sua discesa in campo sembra cosa fatta. Certo, non mancano i rischi e le incogniti dietro a un'operazione del genere. "È ...